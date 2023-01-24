Под Новосибирском водитель «Лады» погиб в ДТП с «Лексусом»

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария случилась вечером во вторник, 24 января, на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар».
— В 17:45 72-летний пенсионер за рулем «Лексуса» ехал по трассе в сторону Новосибирска. На 45 километре, по предварительной информации, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшей навстречу «Ладой», за рулем которой был 64-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции.
В ДТП погибла 61-летняя пассажирка «Лады», 64-летнего водителя госпитализировали с серьезными травмами. Водитель «Лексуса» не обращался к медикам. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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