Новосибирскую пенсионерку обвинили в краже денег из сумки, найденной в мусорке

Пенсионерка уверяет, что денег в кошельке не было. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирскую 80-летнюю пенсионерку обвинили в краже денег из хозяйственной сумки. Женщина возвращалась домой и увидела торчащие из урны «провода». Она хотела их забрать и подошла к контейнеру. Об этом пенсионерка рассказала КП-Новосибирск.

- Я потянула ручки. Оказалось, что это не провода, а хозяйственная сумка. Открыла ее, а там папка с документами на квартиру, права, ключи, паспорт. Посмотрела паспорт, узнала адрес. Пришла домой и поговорила с мужем. Обсудили, что мол, вернуть надо. Я думала, что люди переживают, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Пенсионерка принесла документы и кошелек из сумки хозяевам. После чего история приобрела неожиданный поворот.

- Владелица на меня смотрит и спрашивает: «А где деньги?». Там ничего не было, я ничего не брала. Была очень ошарашена случившимся. Через неделю мне позвонил следователь и брал с меня показания. В итоге выяснили, что я не виновата, - поделилась женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер