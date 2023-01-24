Город сковали 9-балльные пробки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске вечером 24 января затронули оба берега. По данным сервиса 2ГИС, загруженность дорог составляет 9 баллов.
На правом берегу пробки образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Бориса Богаткова, Кошурникова, Фрунзе, Гоголя, Кропоткина, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Нарымская, Жуковского и Богдана Хмельницкого.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Блюхера, Котовского, Геодезическая, Новогодняя, Таймырская, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Петухова и Хилокская.
Движение по мостам свободное.
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