Город сковали 9-балльные пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске вечером 24 января затронули оба берега. По данным сервиса 2ГИС, загруженность дорог составляет 9 баллов.

На правом берегу пробки образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Бориса Богаткова, Кошурникова, Фрунзе, Гоголя, Кропоткина, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Нарымская, Жуковского и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Блюхера, Котовского, Геодезическая, Новогодняя, Таймырская, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Петухова и Хилокская.

Движение по мостам свободное.

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