Опыт работы новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан успешным и уникальным

Андрей Травников принял участие в торжественном награждении сотрудников консультационных центров по вопросам частичной мобилизации в регионе. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественном награждении сотрудников консультационных центров по вопросам частичной мобилизации, развёрнутых на территории Новосибирской области. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в большой и важной работе по оказанию всесторонней помощи мобилизованным и членам их семей.

— Буквально в первый же день, когда в Новосибирскую область стали поступать первые команды мобилизованных, я позвонил коллегам-руководителям федеральных органов власти и получил моментальный отклик: уже на следующий день была развёрнута консультационная работа по большому количеству направлений на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Огромное спасибо юридическому сообществу, Нотариальной палате, Федеральной службе судебных приставов и всем тем, кто в этом участвовал. Работа проведена большая, она была очень важна и социально значима. Со стороны военнослужащих и их родных отклик на работу наших центров очень позитивный. И с государственной, и с человеческой точки зрения проект был уникальный и достиг своего результата. Сегодня последние подразделения, сформированные и прошедшие боевое слаживание на территории Новосибирской области, убыли по месту несения службы. Впереди — не менее важная работа по оказанию помощи семьям военнослужащих, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Губернатора, в целях оказания информационной и психологической помощи мобилизованным гражданам и оперативного реагирования на их обращения, в том числе по оказанию мер поддержки семьям мобилизованных, с 3 октября 2022 года в местах размещения мобилизованных и проведения боевого слаживания подразделений Правительством Новосибирской области были организованы консультационные центры по вопросам частичной мобилизации. Центры были организованы на базе: НВВКУ, на военных полигонах «Шилово» и «Кольцово».

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