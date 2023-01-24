В Новосибирске приступили к созданию ледового поля в новом ЛДС

В новом ЛДС в Новосибирске начали создавать ледовое поле. Фото: Министерство физической культуры и спорта НСО
В новом ЛДС в Новосибирске начали создавать ледовое поле. Рабочие занимаются покраской технологической плиты, служащей основанием для будущего ледового корта.
Как отметили в Министерстве физической культуры и спорта региона, подготовка и покраска плиты – это очень важный этап создания ледового поля. Сначала бетонную плиту нужно тщательно очистить и промыть чистой водой. Далее на нее наносят морозоустойчивую ярко-белую акриловую краску. Всего необходимо сделать три слоя.
− После полного просушивания плита охлаждается, и можно приступать к следующему этапу − наращиванию массива льда, − отметил директор ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов.
Ледовое поле – это сложная многослойная структура. Например, по всему периметру технологической плиты установлены лотки для отвода талых вод в систему канализации.
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