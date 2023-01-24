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НовостиОбщество24 января 2023 11:37

«Расчистили путь лопатами»: полицейские Кузбасса помогли вытолкать «ГАЗель» новосибирских туристов, увязшую в снегу

В Кузбассе полицейские помогли новосибирским туристам вытолкать увязшую в снегу «ГАЗель»
Надежда КАСЬЯНОВА
Полицейские помогли вытолкать увязшую в снегу «ГАЗель». Фото: МВД по Кемеровской области

Полицейские помогли вытолкать увязшую в снегу «ГАЗель». Фото: МВД по Кемеровской области

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса помогли новосибирским туристам вытолкать «ГАЗель», которая съехала на обочину и увязла там в снегу. Произошло ЧП на трассе по дороге из Шерегеша.

— Полицейские расчистили лопатами от снега путь машине, потом вместе с пассажирами «ГАЗели» смогли вытолкать машину на проезжую часть. Гости соседнего региона поблагодарили полицейских за оказанную помощь и благополучно продолжили путь, — рассказали в МВД по Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что «ГАЗель» съехала на обочину, потому что водитель не справился с управлением из-за непогоды. Сначала он сам пытался выехать обратно на дорогу, но машина только сильнее увязла в рыхлом снегу.

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