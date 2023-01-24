В Бердске будут судить предпринимателя, который незаконно присвоил себе федеральные земли

Ущерб от действий предпринимателя составил более 17 миллионов рублей. Фото: СУ СК РФ по НСО

Дело предпринимателя, который незаконно присвоил себе федеральные земли в Бердске, передали в суд. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В центре скандала оказался 52-летний предприниматель из Новосибирска. Следователи выяснили, что в период с 2013 по 2015 годы обвиняемый, являясь директором ООО «Пласттрейд» и ООО «Садовод», предоставил в Территориальное управление Росимущества и Арбитражный суд НСО подложные документы. В них было сказано, что данные компании якобы владеют несколькими объектами недвижимости на участках в Речкуновской зоне отдыха.

− При этом земельные участки находились в собственности Российской Федерации и относились к категории городских лесов, а якобы расположенные на территории участков объекты недвижимости никогда там не располагались, − отметили в СК.

Обманным путем предприниматель оформил право собственности своих компаний на эти земли. После этого мужчина распорядился земельными участками по своему усмотрению. Ущерб от его действий составил более 17 миллионов рублей. Похищенные участки арестовали.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере».

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

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