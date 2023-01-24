«Там жутко»: новосибирского депутата ужаснула полуразрушенная база ДЭУ Советского района

База ДЭУ Советского района находится в ужасном состоянии. Фото: Светланы Каверзиной

Новосибирский депутат Светлана Каверзина побывала на базе ДЭУ Советского района. Обстановка внутри шокировала политика. Об этом она рассказала на личной странице «ВКонтакте».

Здание находится на улице Слюдянка. Оно предназначено для отдыха рабочих, которые чистят ОбьГЭС и Шлюз.

− Мы бьемся за новую технику для них (и это правильно, учитывая 80% износ). Но люди тоже важны. Даже важнее порой. И, короче, там жутко. В комнатах отдыха текут потолки, само здание аварийное, − сообщила Светлана Каверзина.

На приложенных к посту фото можно увидеть обшарпанные стены и потолок, хлипкий умывальник и отваливающуюся штукатурку. Депутат отметила, что ДЭУ самостоятельно не сможет построить новое помещение. По ее мнению, здесь потребуется помощь городского бюджета.

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