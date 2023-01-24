Новый порядок оплаты услуг ЖКХ в Новосибирске

Александр Аксененко. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Александр Аксёненко сообщил, что Постановление Правительства РФ № 92, которое было принято в сентябре 2022 года, изменило порядок оплаты услуг ЖКХ. И в скором времени это отразится в платежках собственников жилья. Об этом он рассказал на своей странице vk.com/as.aksenenko в социальных сетях:

- В текущем квартале наши платежки за ЖКУ прочувствуют на себе действие правительственного постановления № 92. Оно вступило в силу в сентябре и регламентирует новый механизм платы за общедомовые расходы. Если на конец года возникает разница между фактическим расходом ресурса и поступившими показаниями, то будет сделан перерасчет и образовавшуюся задолженность раскидают между собственниками.

Раньше эту разницу выставляли на счет управляющей компании.

Нововведение может стать поводом для собрания собственников, чтобы рассмотреть возможность перерасчета платы за обслуживание и управление домом, потому как отныне управляющей компании не нужно закладывать в свои тарифы возможную разницу в объемах ресурсов и доплаты со своих счетов, теперь за это по факту заплатят сами жильцы МКД.

По каким причинам по итогу предыдущего года может случиться перерасчет и ваши платежки «потяжелеют»? Если ваши соседи не заявляют показания приборов учета или занижают их, если у соседей нет приборов учета, а они используют больше норматива (к примеру, зарегистрирован один человек, а проживают пятеро). Итогом этой разбалансировки может стать, что фактическое потребление ресурса МКД окажется больше оплаченного.

Парламентарий отметил, что согласно пояснению, который дает Минстрой РФ, размер платы за ЖКУ также может и уменьшиться по итогам перерасчета. В случае более низкого реального потребления. Также на общем собрании собственников может быть принято решение о начислении платы за коммунальные ресурсы на содержание ОДН по среднемесячным показаниям с проведением перерасчета. Или принять решение о начислении платы по показаниям ОДПУ, в этом случае перерасчет не потребуется.