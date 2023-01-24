Новосибирец пойдет под суд за незаконную продажу пневматической винтовки

Сибиряку грозит до 4 лет тюрьмы и штраф за незаконную продажу оружия. Фото: Иван ВИСЛОВ

До суда дошло дело жителя Барабинска, нелегально продавшего пневматическую винтовку. Его обвиняют по статье 222 УК РФ за незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

— В ноябре 2022 года обвиняемый, не имея разрешения на приобретение и хранение оружия, продал пневматическую винтовку модели «HATSAN» 14 тыс. рублей. Прошла сделка в районе железнодорожного вокзала Барабинска, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проданную винтовку нашли и изъяли. За незаконный сбыт оружия сибиряку грозит реальный срок до 4 лет колонии со штрафом до 80 тысяч рублей. Дело направлено в Барабинский районный суд.

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