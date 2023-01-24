В Новосибирской области стали выращивать больше овощей

В 2022 году в Новосибирской области произведено 46 тысяч тонн тепличных овощей. Фото: Министерство сельского хозяйства НСО

Больше овощей стали выращивать в Новосибирской области. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

По итогам 2022 года самообеспеченность Новосибирской области тепличными овощами превысила 134%.

− В 2022 году в теплицах Новосибирской области произведено 46 тысяч тонн огурцов, томатов и зелени, это значительно больше, чем требуется для обеспечения внутреннего регионального рынка, − отметили в Министерстве сельского хозяйства НСО.

Последние два года в регионе активно строили тепличные комбинаты. Поэтому урожай овощей защищенного грунта получился богатым.

А вот овощеводство открытого грунта еще не достигло нужного уровня в Новосибирской области, отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Речь идет о выращивании картофеля, моркови, свеклы и капусты.

− Картофель и овощи «борщевого набора»: морковь, свекла, капуста – это почти единственные виды сельхозпродукции, по которым наша область пока не достигла самообеспеченности. Более половины от потребности приходится ввозить из других регионов страны и ближнего зарубежья, − рассказал Евгений Лещенко.

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