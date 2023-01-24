«Опасно было всё!»: В Новосибирской области промальпинисты сбили 25-метровую сосульку на водонапорной башне

Промальпинисты потратили пять дней. Фото: группа "ПромАльпРемСтрой" "ВКонтакте"

Промышленные альпинисты пять дней штурмовали обледеневшую водонапорную башню в Татарске – и устранили все протечки. Специалисты из Омска Александр Шадчнев и Алекс Бондаренко сняли клип об экстремальных работах и выложили в соцсети:

- Водонапорная башня местного водоканала в Татарске прохудилась. За зиму там образовалась огромная сосулька, нам нужно было ликвидировать 5 протечек резервуара воды снаружи при помощи дуговой сварки. И убрать 25 кубических метров льда вдвоем. Опасно было все, – рассказал КП-Новосибирск Александр Шадчнев.

Смельчаки вели работы прямо на отвесной стене льда и справились за пять дней. Сперва пытались распилить наросты бензопилами, но не вышло. Пришлось взять в руки перфораторы.

- Сложность процесса выполнения работ не омрачила задачу, ведь необходимо было наваривать гайки к корпусу резервуара и продвигаться к цели, а спортивный интерес и пять дней усердного труда привели к устранению проблемы, – сообщил Александр Шадчнев.

Гигантская сосулька в виде круга в 25 метров образовалась из-за протечек. Фото: группа "ПромАльпРемСтрой" "ВКонтакте"

Промышленные альпинисты смонтировали небольшой фильм и выложили в соцсети. Пользователи похвалили смельчаков:

- Я так за вас переживала, когда смотрела видео. Сразу первая мысль, что трос какой-то тонкий для таких маневров, - написала сибирячка.

- Сказать, что парни молодцы, вообще ничего не сказать, - уверена подписчица.

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