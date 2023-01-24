Котику нашли новый дом. Фото: "Бюро находок Новосибирск"

В Новосибирске нашли дом коту смертельно больной женщины. Объявление о поиске добрых рук для котика британской породы появилось на днях. В нем утверждалось, что домашний любимец порядочный и кастрированный.

— Хозяйка смертельно больна. Кот никому не нужен будет после её смерти, — сообщили в паблике ВКонтакте «Бюро находок Новосибирск».

Объявление опубликовали 20 января. Нового хозяина коту нашли буквально за несколько часов, однако люди продолжают писать в комментариях и интересоваться, отдали ли его.

— Вопрос закрыт. Котика пристроили, — подтвердил КП-Новосибирск автор объявления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер