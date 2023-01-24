«Как будто участвуем в проекте «Дом-2»: жительницу Новосибирска возмутили камеры в сауне

Сибирячка заметила несколько камер в сауне. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жительница Новосибирска обнаружила несколько камер в сауне, где она отдыхала вместе с друзьями. Это возмутило сибирячку, ведь о наличии устройств ее никто не предупредил. Негативный отзыв женщина опубликовала на «Флампе».

История произошла в начале января. Новосибирцы забронировали маленькую сауну, предназначенную на четырех человек. Женщину сразу смутило то, что там не было специальной комнаты для переодевания. То есть раздеваться приходилось прямо у входа.

На этом сюрпризы не закончились.

− Мы случайно заметили видеокамеру, которая направлена как раз на вход/раздевалку и стол, где проходит чаепитие. Камеры висят повсюду. Даже в САУНЕ, это вообще беспредел!!! – написала возмущенная сибирячка.

Они решили обратиться к управляющей. В итоге получили невнятный ответ, что устройства якобы установлены по ГОСТу. Но объявлений о том, что ведется видеонаблюдение, нигде не было.

− Когда мы ей напомнили, что о камерах обязаны предупреждать всех хотя бы объявлением на входе, то она посоветовала нам встать на стол и чем-нибудь их залепить... Вечер был испорчен. Было такое ощущение, что мы участвуем в проекте «Дом-2» за наши же деньги, − отметила местная жительница.

Женщина добавила – некоторые люди предпочитают находиться в сауне без одежды. Поэтому о наличии камер должны предупреждать всех.

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