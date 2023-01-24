В Новосибирске будут тестировать белорусский электробус МАЗ

Белорусский электробус МАЗ протестируют в Новосибирске. Фото: МАЗ
Белорусский электробус МАЗ протестируют в Новосибирске. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Градоначальник встретился с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым. Они обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству в разных направлениях. Как раз в рамках этой встречи было решено организовать опытную эксплуатацию электробуса в сибирских условиях.
− Пилотная версия, подготовленная для нашего климата, будет поставлена в Новосибирск во второй половине года. В случае положительных итогов испытаний, будем развивать это направление, − подчеркнул Анатолий Локоть.
Кстати, на улицах города ездят автобусы МАЗ как раз белорусского производства. Кроме того, успешно работает совместное производство «БКМ-Сибирь». Четверть трамваев в Новосибирске обновили именно на этом предприятии.
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