В Новосибирске будут тестировать белорусский электробус МАЗ

Белорусский электробус МАЗ протестируют в Новосибирске. Фото: МАЗ

Белорусский электробус МАЗ протестируют в Новосибирске. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник встретился с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым. Они обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству в разных направлениях. Как раз в рамках этой встречи было решено организовать опытную эксплуатацию электробуса в сибирских условиях.

− Пилотная версия, подготовленная для нашего климата, будет поставлена в Новосибирск во второй половине года. В случае положительных итогов испытаний, будем развивать это направление, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Кстати, на улицах города ездят автобусы МАЗ как раз белорусского производства. Кроме того, успешно работает совместное производство «БКМ-Сибирь». Четверть трамваев в Новосибирске обновили именно на этом предприятии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber