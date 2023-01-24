Только 5 % новосибирцев работают лучше после выговоров от начальства

Новосибирцы признались, что разносы от начальства влияют на их работоспособность. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирские начальники никогда не портят настроение лишь 25 % своих сотрудников. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно опросу, проведенному за первые две рабочие недели 2023 года, только 5 % новосибирцев начинают работать лучше, когда начальство устраивает им разбор полетов.

Каждый седьмой работник расстраивается из-за руководителя ежедневно. Более 16 % горожан страдают от разносов босса несколько раз в неделю или в месяц, 14 % – несколько раз в год.

Менее половины новосибирцев признались, что после отчитываний босса работают так же, как и до этого. 43 % респондентов отметили, что после очередной взбучки расстраиваются и работают хуже.

При этом чаще кричат на сотрудников с доходом ниже 50 тысяч рублей в месяц, а также работников моложе 45 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber