На создание эко-парка в Оби под Новосибирском выделят 90 миллионов рублей

Новосибирская область получит 90 миллионов рублей на благоустройство эко-парка в Оби. Фото: правительство НСО

Новосибирская область получит 90 миллионов рублей на благоустройство эко-парка в Оби. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Ранее эко-парк под Новосибирском одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

− Принято решение направить дополнительные 90 млн рублей на благоустройство общественной территории эко-парк «Обской» в городе Оби, − отметил депутат Госдумы от НСО Александр Жуков.

Это не единственный проект, который собираются реализовать на территории Новосибирской области. Речь идет также о Новособорной площади на аллее искусств в Купино и о Центральном парке по улице Пролетарской в Черепаново. В общей сложности регион получит 230 миллионов рублей на благоустройство территорий.

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