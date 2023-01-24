В новосибирском медцентре пожарная сигнализация среагировала на прорыв трубы с горячей водой

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Первый такой случай произошел еще во время новогодних каникул. 8 января в 13.09 система пожарного мониторинга зафиксировала срабатывание АПС в офисном помещении на улице Геодезической. Группа быстрого реагирования, прибывшая на вызов, пожара или задымления не обнаружила. В ходе выяснения причин ложного вызова было установлено, что на четвертом этаже здания в офисе, расположенном над охраняемым, произошел порыв батареи отопления. Горячая вода, затопившая перекрытия, попала на пожарные датчики, установленные на потолке, которые, как им и следует, отреагировали на изменение окружающей температуры. Благодаря этому произошедшая в нерабочее время коммунальная авария была выявлена и своевременно ликвидирована.

Второй эпизод, когда пожарная сигнализация обнаружила затопление горячей водой, произошел вчера, 23 января. В 13.41 в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ сигнал тревоги поступил из медицинского центра на улице Ленина. К месту вызова прибыл 75-й экипаж ГБР. «Гвардейцы» установили, что в туалете медучреждения прорвало трубу с горячей водой, и датчики пожарной сигнализации, зафиксировав в помещении повышение температуры, передали тревогу.

В практике Агентства Безопасности бывают случаи, когда охранная сигнализация извещает о пожаре, а не о незаконном проникновении на охраняемый объект. К сожалению, происходит это в тот момент, когда сгорают провода и сами датчики сигнализации, то есть пожар в помещении уже бушует вовсю. Поэтому самое верное решение - подобрать и установить датчики сигнализации в соответствии с существующими угрозами. Это позволит начать принимать меры по ликвидации проблемы максимально быстро.