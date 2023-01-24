«Хорек в охотничьем азарте»: в ветеринарном контроле объяснили нападения чупакабры на животных в Новосибирской области

В новосибирском ветеринарном контроле рассказали, кто скрывается под маской чупакабры. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если чупакабры не существует, кто тогда совершает массовые нападения на домашний скот в животноводческих угодьях Новосибирской области? Мистическую проблему, знакомую фермерам, обсудили 24 января в пресс-центре ТАСС.

Заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе ответил на вопрос КП-Новосибирск: кто, если не чупакабра, массово убивает куриц и других домашних животных?

– Чудес не бывает, мы все это понимаем. Если речь идет об обескровливании того или другого [домашнего животного] – это все, как правило, связано с теми животными, которые обитают в дикой природе. А что еще может быть, если мы пришли, а у нас в курятнике все куры уничтожены за ночь? Пришел хорек или колонок, и в охотничьем азарте их всех задушил. Ему надо было крови попить всего с одной курицы, но он в азарте это все сотворил, – объяснил на примере Владимир Гоппе.

При этом на крупный скот нападают преимущественно волки, и их популяция растет, отметил заместитель главы отдела ветеринарного контроля. Но в основном жители региона обеспокоены обескровливанием домашних птиц.

Виновными в массовых покушениях могут оказаться не только хищные представители семейства куньих и волки, но и обычные бездомные собаки, заглянувшие в загоны и вольеры. Дворняги стаями не боятся нападать и на животных побольше – например, на косуль.

– Чупакабры точно нет. Думаю, что нет, – подводя итог, заинтриговал Владимир Гоппе.

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