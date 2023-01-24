Чиновник из Новосибирской области Юрий Ертов вступил в ряды добровольческого батальона «Вега»

Глава поселка Татьяна Эссауленко провожает Юрия Ертова на сборы в батальон «Вега». Фото: Администрация рабочего поселка Краснообска.

Еще один чиновник из Новосибирской области присоединился к элитному добровольческому отряду «Вега». Об этом сообщили в администрации рабочего поселка Краснообска.

Заместитель начальника управления строительства и ЖКХ администрации рабочего поселка Юрий Ертов отправится добровольцем на СВО. Он вступил в ряды батальона «Вега» под командованием первого вице-спикера Заксобрания региона Андрея Панферова.

В администрации отметили, что еще в ноябре прошлого года их начальник отдела ГО и ЧС Павел Ставицкий ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

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