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НовостиОбщество24 января 2023 2:28

Для будущих студентов: с Лицеем от «Ростелекома» сибиряки смогут готовиться к поступлению в вузы онлайн

Стать студентами сибирским школьникам поможет «Ростелеком Лицей». С помощью сервиса старшеклассники смогут не только дистанционно подготовиться к ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения, но и определиться с профессией
Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Для этого на платформе доступен специальный онлайн-курс.

Особое внимание «Ростелеком» уделил качеству контента. Учебные материалы для будущих выпускников изложены в форме видеороликов, интерактивных упражнений и конспектов. Разработкой занимались педагоги ведущих российских школ и вузов (Высшая школа Экономики, Ломоносовская школа, Президентская школа), составители заданий для ЕГЭ и ОГЭ, авторы учебников и образовательных пособий.

- С помощью цифровых технологий мы стремимся создать максимально комфортные условия для обучения и развития молодого поколения. Поступление в вуз - сложный и ответственный этап в жизни каждого старшеклассника, наша образовательная платформа поможет сделать подготовку к экзаменам удобной и увлекательной, - отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В Сибири на портале «Ростелеком Лицей» знания получают свыше 45,2 тыс. школьников. Более активно платформой пользуются жители Республики Бурятия (35,3 тыс.), Новосибирской (2,7 тыс.) и Иркутской (1,3 тыс.) областей.

«Ростелеком Лицей» включает 5700 видеоуроков и 8000 заданий. Ученики могут сами определять время и место обучения, единственное условие - наличие доступа к интернету. Родители могут следить за статистикой и прогрессом обучения детей в разделе «Успеваемость».