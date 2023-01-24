В Новосибирске выставили на торги 14-этажную недостроенную гостиницу на Петухова

В Новосибирске продают два земельных участка с торговым комплексом и гостиницей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске продают недостроенную 14-этажную гостиницу и торговые точки на улице Петухова. Документы закупки опубликованы на сайте Российского аукционного дома.

Торговый комплекс, магазин и котельная стоят на участке в 40,6 тысячи квадратных метров. Его вместе с большой парковкой и недостроенной гостиницей на отдельной территории продают за 600 миллионов рублей.

– На земельном участке площадью 1 326 квадратных метров расположен объект незавершенного строительства – 14-этажный корпус гостиницы. Последнее обследование проводилось в 2014 году, которым было установлено удовлетворительное состояние конструкций, – указано в описании закупки.

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