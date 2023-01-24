Пробки в 9 баллов из-за снегопада заблокировали движение по улицам Новосибирска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск утром 24 января сковали девятибалльные пробки. Дороги завалены снегом, движение затруднено. Также в городе произошло сразу несколько аварий, передает «2ГИС».

Пробки на Станционной, проезде Энергетиков, улице Широкой и на Димитровскомм мосту. Движение по площади Труда традиционно заблокировано в обе стороны. Пробки на Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на Титова, Немировича-Данченко и Троллейной. Движение по Октябрьскому мосту тоже заблокировано.

На правобережье беспроглядные пробки На Большевистской, Дообролюбова, Восход, Никитина. Не проехать по улицам Фрунзе, Ипподромской, Дуси Ковальчук и Гусинобродскому шоссе.

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