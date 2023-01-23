Под Новосибирском на трассе в сторону Толмачево случилось массовое ДТП

Под Новосибирском на трассе в сторону аэропорта Толмачево случилось массовое ДТП. Фото: "АСТ-43"

Под Новосибирском на трассе в сторону аэропорта Толмачево случилось массовое ДТП. Авария случилась поздно вечером в понедельник, 23 января. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На трассе от кольца в сторону аэропорта Толмачёво произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На месте работает экипаж ДПС. Информации о пострадавших не поступало. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

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