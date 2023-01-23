Барнаулец поджег знакомую из-за украденных денег

Барнаулец пойдет под суд за жестокое убийство своей знакомой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Барнаулец пойдет под суд за жестокое убийство своей знакомой. Поводом для размолвки, закончившейся трагедией, стала крупная сумма, в краже которой 38-летний мужчина обвинил женщину.

— Все произошло в ноябре 2022 года в одной из коммунальных квартир краевой столицы. Мужчина в компании друзей распивал алкоголь. В какой-то момент он вышел в коридор вместе с женщиной, с которой ранее возник конфликт из-за кражи у него крупной суммы денег. Обвиняемый вновь начал высказывать ей претензии и требовал вернуть похищенное, — рассказывает издание «Толк».

Когда ссора уже достигла своего пика, барнаулец вылил на голову женщине спиртосодержащую жидкость и поджег. Потушить пламя помогли выбежавшие на шум соседи. Женщину доставили в больницу с ожогами третьей степени, она умерла в реанимации.

Во время следствия мужчина признал свою вину, его уголовное дело направили в суд. Ему грозит долгий срок вплоть до пожизненного заключения.

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