В Новосибирске ОбьГЭС встал в пробках из-за двух ДТП. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске ОбьГЭС встал в пробках из-за двух ДТП. Аварии практически перегородили проезд по дорогам и устроили транспортный коллапс автомобилистам вечером в понедельник, 23 января.

— Мы три часа стояли в пробке из двух аварий: одна на въезде на ОбьГЭС с одной стороны и на въезде на дамбу с другой, — рассказали КП-Новосибирск читатели. — Пробка была на основной дороге на ГЭС, на Бердском шоссе, с Академгородка все выезды стояли.

Аварии практически перегородили проезд по дорогам и устроили транспортный коллапс. Фото: читатели КП-Новосибирск

В городской Госавтоинспекции рассказали, что в ДТП на дамбе ГЭС, где столкнулись три автомобиля, пострадавших нет. Авария была оформлена с материальным ущербом.

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