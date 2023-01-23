В Новосибирске на перекрестке Советской и Писарева столкнулись две иномарки

Машины столкнулись на перекрестке улиц Советская и Писарева. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В Новосибирске недалеко от здания на улице Советская,64 столкнулись две иномарки. ДТП случилось вечером в понедельник, 23 января.

— Две машины столкнулись на перекрестке улиц Советская и Писарева. На месте работал экипаж ДПС, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

В городской Госавтоинспекции КП-Новосибирск рассказали, что ДТП было оформлено с материальным ущербом и информации о пострадавших не поступало.

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