В Новосибирске на перекрестке Советской и Писарева столкнулись две иномарки

Машины столкнулись на перекрестке улиц Советская и Писарева.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В Новосибирске недалеко от здания на улице Советская,64 столкнулись две иномарки. ДТП случилось вечером в понедельник, 23 января.
— Две машины столкнулись на перекрестке улиц Советская и Писарева. На месте работал экипаж ДПС, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
В городской Госавтоинспекции КП-Новосибирск рассказали, что ДТП было оформлено с материальным ущербом и информации о пострадавших не поступало.
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