В Новосибирске маршрутка врезалась в грузовик: пострадали четыре человека

В Новосибирске маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. ДТП случилось вечером в понедельник, 23 января, в Заельцовском районе города.

— В 17:55 43-летний мужчина за рулем маршрутной ГАЗели №30, в салоне которой находились 10 человек, ехал по улице Дуси Ковальчук в сторону Сухарной. И напротив дома № 1А на улице Сухарная врезался в припаркованный у обочины грузовик «Вольво» с полуприцепом, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали четыре человека. Это пассажирки маршрутки 61, 48, 30 и 28 лет. Их с различными травмами доставили в больницу. На месте случившегося работал экипаж ДПС.

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