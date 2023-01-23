В кузбасском поселке Яя на выходных похолодало до -44 градусов

В северных районах Кузбасса температура опустилась ниже -40 градусов. Фото: Сибдепо

В Кузбассе на выходных ночью похолодало до -40 градусов. В северных районах региона температура опустилась еще ниже.

— На 12 станциях в Кемеровской области температура воздуха была ниже -40 градусов, в Яе было -44 градуса, — рассказали Сибдепо в ЦГМС Кузбасса.

По данным метеорологической станции, холоднее всего было в Яе. Однако некоторые кузбассовцы заметили, что их домашние термометры показывали температуру намного ниже — до -48 градусов. Связана такая разница с тем, что приборы метеорологических станций работают точнее. А вот на результат термометров может многое влиять, например, его высота.

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