«Расслабились после первого периода?»: ХК «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру» со счетом 4:6

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» уступил «Амуру» из Хабаровска. Фото: ХК "Сибирь"

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» уступил «Амуру» из Хабаровска. Матч, прошедший 23 января, закончился со счетом 4:6.

Напряженная игра приковала к себе внимание зрителей. Ведь уже в первом периоде «Сибирь» вырвалась вперед, забив соперникам три шайбы. «Амур» смог ответить только одной. Во втором периоде расстановка сил поменялась, и две шайбы забили уже хоккеисты из «Хабаровска», «Сибирь» смогла забить только одну. В третьем периоде, забив три шайбы, «Амур» окончательно победил.

В комментариях в официальной группе «Сибири» Вконтакте болельщики не могут сдержать эмоций насчет такого неожиданного исхода игры:

— И что это было?

— А начиналось все так хорошо.

— Ребята после 1 периода расслабились? — пишут люди.

Следующий свой матч «Сибирь» проведет 26 января с командой «Адмирал» из Владивостока.

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