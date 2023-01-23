«Вылетел на встречку»: в ДТП с фурой под Новосибирском погибли два человека

В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На «Чуйском тракте» «Тойота» влетела в грузовик. Погибли водитель и пассажир легковушки. Произошла авария вечером в понедельник, 23 января.

— Мужчина лет 35-40 лет за рулем Toyota Alphard двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. На 116 км он не справился с управлением, вылетел навстречку и столкнулся грузовикам Daf с полуприцепом, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП погибли водитель «Тойоты» и девушка-пассажир. В тяжелом состоянии был госпитализирован еще один пассажир легковушки — мужчина 30-35 лет. На месте происшествия сейчас работают спасатели, полиция и ГИБДД.

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