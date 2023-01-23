В Барнауле возбудили уголовное дело после того, как на девушку упала наледь с крыши

На 20-летнюю девушку рухнула наледь с крыши. Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Барнауле Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на 20-летнюю девушку рухнула наледь с крыши. Сибирячка получила серьезные травмы и попала в больницу, пишет Amic.

Все произошло 6 января по адресу улица Петра Сухова, 77. Девушка проходила мимо дома, когда на нее упала глыба льда. А все потому, что управляющая компания по какой-то причине не очистила крышу от наледи.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Теперь сотрудникам Следкома предстоит дать оценку действиям работников компании. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допрашивают жильцов дома и представителей УК.

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