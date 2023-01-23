Брел ночью с больницы: новосибирские волонтеры спасли дедушку на дороге в лютый мороз

Дедушка брел один по трассе в лютый мороз. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске волонтеры спасли дедушку, который брел один по трассе в лютый мороз. Подробностями истории с КП-Новосибирск поделилась руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

− У нас есть проект под названием «Ночные патрули». Суть заключается в следующем − когда у нас температура опускается до -25 градусов и ниже, мы выходим на улицы города. Патрулируем с 23:00 до 02:00, − рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских. – В это время практически не ходит общественный транспорт. И порой люди оказываются в ситуации, когда они вынуждены в такую холодную погоду передвигаться пешком. А это может быть опасно для их жизни и здоровья.

Именно в такую ситуацию и попал пожилой мужчина.

− Дело было после часу ночи 22 января. Наши ребята уже заканчивали патрулировать свой сектор. Внезапно они увидели одиноко идущего мужчину. Возраст около 70 лет. Волонтеры подъехали к нему и начали выяснять, как он оказался ночью на улице. Дедушка рассказал, что идет с больницы – попал он туда с обморожением. Там ему оказали помощь, а потом сказали, чтобы он шел домой. Телефона и денег у дедушки не было. И в -36 градусов человек был вынужден добираться до дома пешком, − отметила руководитель поискового отряда.

Волонтеры посадили пенсионера в машину и повезли по адресу, который он указал. Там его встретили родные.

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