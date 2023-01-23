Замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов ушел в отставку. Фото: Минкультуры НСО

Замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов ушел в отставку. Информацию об этом КП-Новосибирске подтвердили в региональном министерстве культуры.

— Григорий Милогулов уходит в отставку с 24 января по собственному желанию, — сообщили в Минкультуры.

Григорий Милогулов занимал пост замминистра культуры области с августа 2020 года. В разные годы он занимал должности замдиректора и директора РОО «Альянс Франсез-Новосибирск», директора Делового клуба «РДК», был директором по коммуникативным проектам и международным связям АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

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