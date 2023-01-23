Новосибирцам предложили оценить новогоднее оформление города

Опрос проходит на портале Госуслуг до 31 января. Фото: Никита МАНЬКО

Мэрия Новосибирска запустила опрос, связанный с тем, что город носил статус «Новогодней столицы России». У местных жителей решили поинтересоваться – чем им запомнился праздник.

Опрос проходит на портале Госуслуг. Продлится он до 31 января 2023 года.

Новосибирцам задали вопрос, понравилось ли им новогоднее оформление города. Всего есть шесть вариантов ответов – от «отлично» до «затрудняюсь ответить».

Также у горожан спросили, какие праздничные площадки они посетили. Среди вариантов ответа − пешеходная улица Ленина, Первомайский и Театральный скверы, Михайловская набережная и другие.

А еще местным жителям предложили выбрать проекты, которые стоит повторить следующей зимой. Это может быть Фестиваль снежных баб, каток на Михайловской набережной, съезд Дедов Морозов или что-то иное.

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