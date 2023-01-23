Бастрыкин заинтересовался владельцем новосибирской сети клиник «Здравница», где рак лечили песнями

Следователи проверят владельца сети клиник «Здравница» Дмитрия Раевского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался владельцем сети клиник «Здравница» Дмитрием Раевским и поручил провести проверку. «Волшебный доктор» продвигает свою методику лечения онкозаболеваний при помощи народных песен, наложения рук и работы с подсознанием. Клиника Раевского есть и в Новосибирске.

— Организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — рассказали в СКР.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц, а потом вынесут соответствующие процессуальное решение.

Клиникой Раевского и его альтернативным методом лечения онкологий заинтересовался и Росздравнадзор. Ведомство также организует проверку.

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