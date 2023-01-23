В Новосибирске пьяный водитель влетел в сугроб, пытаясь скрыться от погони ДПС. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске пьяный водитель влетел в сугроб, пытаясь скрыться от погони ДПС. ДТП случилось в ночь на понедельник, 23 января.

— На территории Центрального района был остановлен автомобиль «Тойота Аллион», от водителя которого исходил резкий запах алкоголя. На законное требование инспектора ДПС предъявить документы, водитель «Тойоты» начал движение и предпринял попытку скрыться, — сообщили в Госавтоинспекции по городу.

Когда toyota allion застряла в снегу на улице Выборная, водитель и его попутчик бросили ее и решили сбежать от полицейских через лес. Но побег успехом не увенчался. Сейчас на 25 водителя составили два административных протокола по статьям о непрохождении теста на состояние опьянения и неповиновении требованию сотрудника полиции.

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