Пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет увеличился на 943%

На 943% вырос пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет. Фото: Иван ВИСЛОВ

На 943% вырос пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

Данные приведены за 2022 год. Второе по популярности направление − Бангкок (+791,8%). Далее идут Стамбул (+140,9%), Дубаи (+45,8%) и Хургада (+17,2%).

− На международных линиях было обслужено 883 тысячи пассажиров Это на 23,5% больше, чем в 2021 году, − отметили в пресс-службе аэропорта.

Увеличение пассажиропотока связано с несколькими причинами. Одна из них − рост объемов перевозок, выполняемых некоторыми авиакомпаниями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber