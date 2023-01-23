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НовостиОбщество23 января 2023 10:20

Пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет увеличился на 943%

Данные приведены за 2022 год
Анастасия ХРОМЫХ
На 943% вырос пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет.

На 943% вырос пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет.

Фото: Иван ВИСЛОВ

На 943% вырос пассажиропоток из Новосибирска на Пхукет. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

Данные приведены за 2022 год. Второе по популярности направление − Бангкок (+791,8%). Далее идут Стамбул (+140,9%), Дубаи (+45,8%) и Хургада (+17,2%).

− На международных линиях было обслужено 883 тысячи пассажиров Это на 23,5% больше, чем в 2021 году, − отметили в пресс-службе аэропорта.

Увеличение пассажиропотока связано с несколькими причинами. Одна из них − рост объемов перевозок, выполняемых некоторыми авиакомпаниями.

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