150 млн рублей потратят на закупку техники для борьбы с лесными пожарами в Новосибирской области

В Новосибирской области на 150 миллионов рублей закупят технику для борьбы с лесными пожарами. Фото: Минприроды НСО

В Новосибирской области на 150 миллионов рублей закупят технику для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

В планах приобрести новые лесопатрульные комплексы, гусеничные тракторы, седельный тягач, полуприцеп-тяжеловоз и грузовую машину. Деньги уже выделили из областного и федерального бюджетов.

− Приобретенная техника усилит материально-техническую базу лесопожарных станций и позволит сократить время реагирования на возможные возгорания, − подчеркнул глава Министерства Евгений Шестернин.

В 2022 году уровень оснащенности лесопожарных формирований спецтехникой в НСО составил 93%. В этом году его хотят поднять до 100%.

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