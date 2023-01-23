Андрей Травников: «Важно своевременно и качественно реализовывать задачи не только нацпроектов, но и областных программ»

В 2023 году наш регион ждёт значительное увеличение объёмов финансирования госпрограмм в сфере ЖКХ. Фото: Правительство НСО

В 2022 году в отрасль было инвестировано более 10 миллиардов рублей, построено и отремонтировано 375 объектов. Много внимания уделялось расселению аварийного жилья. С 2019 по 2022 год в регионе должны были предоставить новое жилье для 4430 человек. На сегодняшний день расселено уже 5336. Губернатор отметил, что до конца 2023 года необходимо завершить расселение домов, признанных аварийными на 1 января 2017.

— Мы не должны потерять лицо в глазах Президента, чью инициативу поддержали. И самое главное: тысячи новосибирцев годами ждут новых квартир, возможности выехать из аварийных домов, — поставил задачу Губернатор.

Кроме того, велось строительство шести объектов питьевого водоснабжения в Маслянино, Венгерово, Ордынское, Усть-Тарка, Коченёво и Татарск.

— В целом финансирование госпрограмм в сфере ЖКХ увеличивается на 60% по 2023 году. Только по направлению «водоснабжение и водоотведение» увеличение составит около 3 миллиардов рублей — практически втрое. Нас ждет реализация новой федеральной программы по модернизации коммунального комплекса — порядка 2, 3 миллиардов рублей, — доложил министр.

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