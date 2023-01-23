«Вернулся за телефоном, а после пропал»: в Новосибирске при загадочных обстоятельствах исчез высокий 37-летний мужчина

В Новосибирске при загадочных обстоятельствах исчез высокий 37-летний мужчина в белой шапке. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске пропал 37-летний Чирков Евгений Валерьевич. О местонахождении мужчины неизвестно с 10 января.

– В день пропажи мужчина был в гостях у друзей. Он сначала пошел домой, а затем вернулся, потому что забыл телефон. Он забрал его, снова пошел домой, но пропал. Дальнейшее его местонахождение неизвестно. Причин, чтобы куда-то уезжать, уходить, у мужчины не было. При этом у него дома находится близкий человек, которому требуются внимание и уход, он за этим человеком ухаживал. Занимаемся распространением ориентировки в Сети, получением возможных свидетельств, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 187 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в черную удлиненную куртку, темно-синие штаны, черные кроссовки, белую шапку.

Если вы знаете, где находится Евгений Валерьевич, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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