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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:54

В Новосибирске пьяную женщину трижды за ночь выдворяли из бара, после четвертого дебоша ее передали полицейским

За минувшие трое суток на охраняемых объектах сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ были пресечены 39 попыток хищения и 25 нарушений общественного порядка
Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

20 января около 6 часов вечера охранник ГВАРДИИ, дежуривший в супермаркете на улице Громова, наблюдал, как мужчина, женщина и маленький мальчик набирают в тележку товары для покупки. «Гвардеец» заметил, что две плитки шоколада, взятые с прилавка ребенком, мужчина не положил в тележку, а сунул в карман куртки. Похитителя задержали в момент, когда на кассе он рассчитался за все, кроме лежащего в кармане шоколада. «Гвардейцы» не стали передавать задержанного в полицию, так как он возместил причиненный ущерб на месте.

21 января с 4 до 5 часов утра в ночной бар на улице Гурьевской неоднократно приходила женщина, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бойцы ГБР, вызываемые администратором, выводили ее из заведения трижды, но каждый раз она возвращалась обратно и всеми силами мешала работать. Когда пьяная хулиганка заявилась в бар в четвертый раз, «гвардейцы» задержали ее и передали полицейским.

21 января в 20.38 бойцы ГБР-73 ГВАРДИИ задержали в супермаркете на улице Пархоменко мужчину, который неоднократно в январе этого года совершал хищения продуктов питания из магазина, но каждый раз оставался безнаказанным. Сумма ущерба, причиненного этими кражами, составила около 6 тысяч рублей. Задержанный был передан в полицию.

22 января в 18.44 в магазине на улице Выборной охранниками АБ ГВАРДИЯ был задержан еще один жулик-рецидивист. Ранее он совершил в магазине несколько мелких хищений, а вчера попался на краже бутылки водки стоимостью 465 рублей. Он и еще один задержанный за кражу из этого же магазина мужчина в 19.50 были переданы «гвардейцами» сотрудникам полиции.

22 января в 23.40 бойцы ГБР-72 передали в отдел полиции по Дзержинскому району одного из двух мужчин, устроивших драку в алкомаркете на улице Островского и разбивших там входную дверь. Задержанному предстоит понести ответственность за хулиганство в общественном месте и возместить причиненный магазину материальный ущерб.