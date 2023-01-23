В Новосибирске пьяную женщину трижды за ночь выдворяли из бара, после четвертого дебоша ее передали полицейским

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

20 января около 6 часов вечера охранник ГВАРДИИ, дежуривший в супермаркете на улице Громова, наблюдал, как мужчина, женщина и маленький мальчик набирают в тележку товары для покупки. «Гвардеец» заметил, что две плитки шоколада, взятые с прилавка ребенком, мужчина не положил в тележку, а сунул в карман куртки. Похитителя задержали в момент, когда на кассе он рассчитался за все, кроме лежащего в кармане шоколада. «Гвардейцы» не стали передавать задержанного в полицию, так как он возместил причиненный ущерб на месте.

21 января с 4 до 5 часов утра в ночной бар на улице Гурьевской неоднократно приходила женщина, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бойцы ГБР, вызываемые администратором, выводили ее из заведения трижды, но каждый раз она возвращалась обратно и всеми силами мешала работать. Когда пьяная хулиганка заявилась в бар в четвертый раз, «гвардейцы» задержали ее и передали полицейским.

21 января в 20.38 бойцы ГБР-73 ГВАРДИИ задержали в супермаркете на улице Пархоменко мужчину, который неоднократно в январе этого года совершал хищения продуктов питания из магазина, но каждый раз оставался безнаказанным. Сумма ущерба, причиненного этими кражами, составила около 6 тысяч рублей. Задержанный был передан в полицию.

22 января в 18.44 в магазине на улице Выборной охранниками АБ ГВАРДИЯ был задержан еще один жулик-рецидивист. Ранее он совершил в магазине несколько мелких хищений, а вчера попался на краже бутылки водки стоимостью 465 рублей. Он и еще один задержанный за кражу из этого же магазина мужчина в 19.50 были переданы «гвардейцами» сотрудникам полиции.

22 января в 23.40 бойцы ГБР-72 передали в отдел полиции по Дзержинскому району одного из двух мужчин, устроивших драку в алкомаркете на улице Островского и разбивших там входную дверь. Задержанному предстоит понести ответственность за хулиганство в общественном месте и возместить причиненный магазину материальный ущерб.