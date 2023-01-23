В Новосибирской области мобилизованные артиллеристы завершили боевое слаживание на полигоне в Шилово

Скоро бойцы отправятся в зону проведения СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шилово под Новосибирском артиллерийский полк завершил боевое слаживание. Об этом сообщают «Бердские новости».

Детские коллективы из Бердска приехали в мороз на полигон, чтобы поддержать военнослужащих. Среди них – больше половины добровольцев. Есть и мобилизованные – парни из Новосибирской области, Иркутска и Красноярска, практически все из них служили по контрактам.

Заместитель командира артполка заявил, что подготовка прошла успешно. Скоро бойцы отправятся в зону СВО. Он отметил, что в процессе подготовки отсеялись те, кто не годится быть солдатом, а все оставшиеся стали настоящей семьей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber