В Новосибирской области мобилизованные артиллеристы завершили боевое слаживание на полигоне в Шилово

Скоро бойцы отправятся в зону проведения СВО.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Шилово под Новосибирском артиллерийский полк завершил боевое слаживание. Об этом сообщают «Бердские новости».
Детские коллективы из Бердска приехали в мороз на полигон, чтобы поддержать военнослужащих. Среди них – больше половины добровольцев. Есть и мобилизованные – парни из Новосибирской области, Иркутска и Красноярска, практически все из них служили по контрактам.
Заместитель командира артполка заявил, что подготовка прошла успешно. Скоро бойцы отправятся в зону СВО. Он отметил, что в процессе подготовки отсеялись те, кто не годится быть солдатом, а все оставшиеся стали настоящей семьей.
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