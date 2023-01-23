Последний коронавирусный госпиталь закрыли в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области 23 января закрыли последний ковидный госпиталь. Произошло это из-за улучшения эпидемиологической обстановки.

– Стационар городской больницы № 4 начал принимать профильных пациентов, учреждение работало с ковидными больными с 2020 года, – говорится в сообщении телеграм-канала правительства НСО «Новосибирь».

По данным властей, теперь коронавирусных пациентов будут госпитализировать в городскую инфекционку № 1. Мощности больницы хватит для лечения больных ковидом.

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