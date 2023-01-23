95 случаев заболевания корью зафиксировали в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 23 января, на оперативном совещании в правительстве обсудили эпидситуацию по кори в Новосибирской области. Регистрируют заболевание, по данным властей, у непривитого населения.
– Проводится подчищающая иммунизация. Привито более 4-х тысяч граждан: непривитые и не переболевшие корью. Все мероприятия проводятся в полном объёме. Необходимо сказать, что основная мера защиты от кори – естественная иммунизация, – объяснил на оперативном совещании Александр Щербатов, глава регионального Роспотребнадзора.
О ситуации с корью высказался и министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
– На сегодняшний день это 65 случаев взрослых и 30 детей. В основном берет на себя инфекционная больница №1 и детская больница №3, – уточнил министр.
Известно, что пациентам, которые не предъявляют данных об иммунном статусе, предлагают вакцинироваться от кори.
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