В новосибирском аэропорту Толмачево служебная собака нашла сумку с незаконной валютой

Женщина пыталась незаконно провезти 12,5 тысяч долларов США из Новосибирска в Баку. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали пассажирку, которая пыталась незаконно провезти 12,5 тысяч долларов США. Женщина следовала в Баку, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Деньги россиянка поместила в свой багаж. При этом выбрала она «зеленый» коридор. Но валюту женщина не задекларировала.

− Сотрудники таможенного поста Аэропорт «Толмачево» с помощью служебной собаки по кличке Баяра обнаружили перемещаемую иностранную валюту, − рассказали в пресс-службе.

Кстати, это не первый случай незаконного вывоза наличной валюты авиапассажирами в 2023 году. Так, на новогодних праздниках пассажир рейса Новосибирск – Душанбе собирался провезти 422 тысячи рублей. Сделать он это попытался без декларирования и с сокрытием от таможенного контроля. Но планам мужчины «помешали» кинолог с собакой.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

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