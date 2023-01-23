«Снимают продолжение «Форсажа»: в Новосибирске на видео попала погоня с двумя нарушителями, сбежавшими от полиции в лес

В Новосибирске погоня попала на запись видеорегистратора. Фото: стоп-кадры видео АСТ-54.

В ночь на 23 января в Новосибирске двое нарушителей на автомобиле попытались сбежать от полиции, поднимая клубы снега на улице Кирова. Видео погони очевидец прислал в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Нарушители врезались в отбойник и начали убегать в лес. Фото: стоп-кадры из видео АСТ-54.

Когда машина врезалась в отбойник при повороте на улицу Выборная, мужчины бросили авто и продолжили удирать в лес по сугробам, за ними погнался сотрудник ГИБДД.

За ними погнался сотрудник ДПС. Фото: стоп-кадры из видео АСТ-54.

– Продолжение «Форсажа» снимают. Вырезка будет из Новосибирска, – прокомментировали видео подписчики сообщества.

В Госавтоинспекции уточняют подробности произошедшего.

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