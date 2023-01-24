День сугробов: 24 января Новосибирск заметет снегом

В Новосибирск снова будут сильные снегопады.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода 24 января 2023 года в Новосибирске будет теплой — для сибирской зимы. Ночью -10…-12, днем же потеплеет до -6…-8. Зато трудности представит снег, который накроет все улицы.
— Будет облачно, небольшой, днем местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -9…-14 градусов, днем -6…-11. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
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