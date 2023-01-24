День сугробов: 24 января Новосибирск заметет снегом

В Новосибирск снова будут сильные снегопады. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода 24 января 2023 года в Новосибирске будет теплой — для сибирской зимы. Ночью -10…-12, днем же потеплеет до -6…-8. Зато трудности представит снег, который накроет все улицы.

— Будет облачно, небольшой, днем местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -9…-14 градусов, днем -6…-11. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер