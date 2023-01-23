Первый вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов высказался за отмену прямых выборов мэра

Андрей Панферов высказался за отмену прямых выборов мэра в Новосибирске. Фото: Заксобрание НСО.

В Новосибирске обсуждают вероятность отмены прямых выборов мэра. В других городах-миллионниках главу теперь назначает специальная комиссия. За такую систему высказался первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, командир элитного добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов.

– Конкурсное назначение глав городов – общефедеральный тренд, который позволяет практически во всех крупных городах России решить вопрос с формированием эффективной управленческой команды на уровне регион-город, – пишет Андрей Панферов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

При этом политик отметил, что Новосибирску стоит присмотреться к опыту городов, в которых отменили прямые выборы мэров. В большинстве из них такая управленческая модель доказала свою эффективность.

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