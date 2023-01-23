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НовостиПроисшествия23 января 2023 5:12

«Вытащили из дыма двоих детей!»: Четверых человек спасли пожарные из полыхающей пятиэтажки под Новосибирском

Двоих детей спасли пожарные из горящей пятиэтажки в поселке Горный под Новосибирском
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Двоих детей спасли пожарные из горящей пятиэтажки в поселке Горный под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

Двоих детей спасли пожарные из горящей пятиэтажки в поселке Горный под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

В поселке Горный под Новосибирском загорелась пятиэтажка. Там вспыхнула одна из квартир 22 января. Жильцов спасали сотрудники МЧС.

– Прибывшие к месту пожарные с верхних этажей спасли при помощи спасустройств четырех человека, в том числе двух детей, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

До прибытия огнеборцев из задымленного подъезда самостоятельно выбрались 11 человек. Известно, что хозяйка вспыхнувшей квартиры отравилась продуктами горения. Госпитализация ей не потребовалась.

Ликвидация пожара заняла 49 минут.

– Предварительно к пожару привел недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, – добавили в МЧС.

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